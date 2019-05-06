Maltepe’de narkozun etkisinden kurtulan köpek dehşet saçtı

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rottweiler cinsi köpek, sahibi Hülya Balkaş ile kızı tarafından veterinerde ameliyat ettirildi. Ameliyatın ardından hala anestezi etkisinde olan köpeği otomobillerine koyan anne ve kız, evin yolunu tuttu. Yolculuk esnasında anestezinin etkisinden çıkan köpek araç içerisinde saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Köpek, burada anneyi ve kızını kolundan ve bacağından ısırdı. Saldırgan köpek tarafından ısırılan anne ile kızı kendilerini araçtan dışarı attı. Köpeğin dehşeti araç dışında da devam etti. Köpek, çevresinde toplanan kalabalık arasındaki bir vatandaşı da ısırdı. Vatandaşlar köpeği durdurmak için duba ve sopalarla vurmaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen köpek belediye ekiplerince uyuşturularak barınağa götürüldü. O dehşet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Köpek aslında normal, uysal bir köpek. Sahipli bir köpek. Bir gün önceden başka bir köpek saldırıyor, boğazından yaralıyor köpeği. Sahipleri de hastaneye götürüyor. Anestezi yapılıyor müdahale ediliyor, ameliyat oluyor. Ondan sonra narkozun etkisiyle köpek uyuyor. Veterinerin hatası bunu bekletmeden, müşahede altında tutmadan sahiplerine veriyor, gönderiyor. Sahipleri arabada gelirken köpek uyanıyor. Uyanınca tabii acıyla köpek afallıyor o anda hırçınlık gösteriyor. Sahibini kolundan ısırıyor. Birisini kolundan birisini bacağından ısırıyor” dedi.