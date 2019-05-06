DÜNYA

Pakistan, Ramazan'a bir gün geç başlıyor

Pakistanlı Müslümanlar, Ramazan orucunu yarın tutmaya başlayacak.

Pakistan Hilal Komitesi Başkanı Müfti Münibürrahman, Pakistan’da Ramazan’ın 7 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. Açıklamaya rağmen sokaklara tezgahlar kuruldu, halka atıştırmalıklar ve tatlılar dağıtıldı. Vatandaşların ise Ramazan alışverişine hız kesmeden devam ettiği gözlendi. 

Karaçi şehrinde bu yıl Memun Camii iftar organizasyonlarının merkezi seçildi. Camide Ramazan boyunca ücretsiz iftar ve sahur organizasyonu yapılacağı açıklandı. 

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