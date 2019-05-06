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Game of Thrones sahnesinde karton bardak skandalı

Dünya çapından fenomen olan Game of Thrones dizisi bu kez, bir sahnede Starbucks bardağının görülmesiyle gündeme geldi.

Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelen Game of Thrones, her yeni bölümüyle olay yaratmaya devam ediyor. Ancak final sezonunun, Türkiye saatleriyle bu sabaha karşı yayınlanan dördüncü bölümü konudan tamamen bağımsız bir açıdan gündeme geldi.

Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı. Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görüldü.

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Olay bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.

Sosyal medya kullanıcıları arasında bardağın viral amaçlı konulduğunu savunanlar da vardı, orada unutulduğunu düşünenler de…

Bazı kullanıcılar Daenerys’in kahve tercihini sorgularken, bazıları da espresso tutkusuyla bilinen İtalyanları bile pes ettirerek kahve zincirine alıştıran Starbucks’ın gerçekten dünyanın her yerini ele geçirdiğine kanıt olarak bu sahneyi sundu. Kullanıcılar, “Starbucks Winterfell’e de şube açtı” yorumunu yaptı.

Dizinin final sezonundan çok hoşnut kalmayan ve hayal kırıklıklarını dile getiren bazı fanlar ise, ekibin özensiz davrandığını savundu.

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