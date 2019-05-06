Herkesin gözü önünde otomobilin camını patlatıp hırsızlık yaptılar

Olay, Kırıkkale’de Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde trafiğini kendi araçlarıyla kapatarak vatandaşların gözünün önünde park halindeki İsmail Ö.’ye ait otomobilin sol ön camını elindeki sert bir cisimle patlatan hırsızlar koltuktaki çantayı çaldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 hırsız önündeki şehir içi hat dolmuşuna arkadan çarpıp yolu açarak kayıplara karıştı.

Vatandaşlar durumu hemen polise ihbar etti. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.