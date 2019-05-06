GÜNCEL

Herkesin gözü önünde otomobilin camını patlatıp hırsızlık yaptılar

Kırıkkale’de herkesin gözü önünde park halindeki lüks otomobilin camını patlatarak içindeki çantayı alıp kaçan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, Kırıkkale’de Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde trafiğini kendi araçlarıyla kapatarak vatandaşların gözünün önünde park halindeki İsmail Ö.’ye ait otomobilin sol ön camını elindeki sert bir cisimle patlatan hırsızlar koltuktaki çantayı çaldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 hırsız önündeki şehir içi hat dolmuşuna arkadan çarpıp yolu açarak kayıplara karıştı. 
Vatandaşlar durumu hemen polise ihbar etti. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam açıklaması
Kestikleri kafa ile futbol oynadılar... Rusya ayağa kalktı!
Kestikleri kafa ile futbol oynadılar... Rusya ayağa kalktı!
Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!
İBB Başkanı İmamoğlu Ramazan alışverişi için Eminönü'nde!
İBB Başkanı İmamoğlu Ramazan alışverişi için Eminönü'nde!
Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu
Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
6 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
6 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!
Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Otomobiliyle köpeğe çarptı sonra ise bakın ne yaptı
Otomobiliyle köpeğe çarptı sonra ise bakın ne yaptı
İngiltere’de nefes kesen polis takibi su kanalında son buldu
İngiltere’de nefes kesen polis takibi su kanalında son buldu
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Game of Thrones sahnesinde karton bardak skandalı
Game of Thrones sahnesinde karton bardak skandalı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı