YEREL

Osmaniye'de bir kişi boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü

OSMANİYE'de esnaf Mehmet Zengin (45), boşanmak isteyen eşi 2 çocuk annesi Dilek Zengin'i (41) baltayla öldürdü. Zengin gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde baltayla öldürdü.

Kadirli ilçesinde mutfak tüpü bayiliği yapan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin arka tarafındaki evinin önünde bulunan baltayı alan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin’e art arda vurarak öldürdü.

Bağırışmaları duyan komşuları durumu hemen 112’ye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet Zengin’i gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Dilek Zengin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Mehmet Zengin’in eşi Dilek Zengin’i baltayla öldürdüğü esnada çiftin iki çocuklarının da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi.

Komşuları, Mehmet Zengin ve Dilek Zengin’in boşanma aşamasına dahi geldiklerini ve daha önce de kavgalarının olduğunu belirttiler.

Kocası tarafından öldürüldüğü haberini alan Dilek Zengin’in anne ve babası olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilek Zengin’in cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece için flaş karar
YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece için flaş karar
MHP Başkanlık Divanı sonrası açıklama
MHP Başkanlık Divanı sonrası açıklama
YSK İstanbul seçimlerini iptal etti! Seçimler yenileniyor
YSK İstanbul seçimlerini iptal etti! Seçimler yenileniyor
Trabzonspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
YSK'nın kararı sonrası Yıldırım'dan ilk açıklama
YSK'nın kararı sonrası Yıldırım'dan ilk açıklama
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Herkesin gözü önünde otomobilin camını patlatıp hırsızlık yaptılar
Herkesin gözü önünde otomobilin camını patlatıp hırsızlık yaptılar
6 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
6 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!
Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!
Otomobiliyle köpeğe çarptı sonra ise bakın ne yaptı
Otomobiliyle köpeğe çarptı sonra ise bakın ne yaptı
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
İngiltere’de nefes kesen polis takibi su kanalında son buldu
İngiltere’de nefes kesen polis takibi su kanalında son buldu
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?