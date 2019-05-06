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Kadıköy'de bir kişi karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL Kadıköy’de bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil koca, bavulunu toplayarak binadan ayrılırken güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Kadıköy Kızıltoprak Mahallesinde meydana gelen olayda; Türkay Cucur (51) ve eşi Billur Cucur'un (40) evinden gelen kavga sesleri komşular tarafından polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde Billur Cucur'un kanlar içinde yerde yattığını gördü, ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Billur Cucur'un hayatını kaybettiği belirledi.

Ceset yapılan olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan eş Türkay Cucur'u Sarıyer'de yakaladı.

Türkay Cucur emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Güvenlik kamerasında

Öte yandan katil koca, bavulunu toplayarak binadan ayrılırken güvenlik kamerasına yansıdı.

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