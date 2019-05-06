CHP

Ekrem İmamoğlu: Her şey güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrasında açıklama yaptı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de katıldığı iftarda şunları söyledi:

"YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Beni bekleyin bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Hiç endişeniz olmasın. Ben her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma söz vermiştim. İnşallah açıklama yapılsın sizlere açıklama yapacağım. Her şey çok güzel olacak benim vatandaşlarım, umudunuzu kaybetmeyin benim güzel insanlarım. Birileri yanlış işler yapacak, yanlış yollara sapacak, ama her şey çok güzel olacak."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı
Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu
İstiklal'deki iftarda İhsan Eliaçık'a gözaltı
İstiklal'deki iftarda İhsan Eliaçık'a gözaltı
Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI YAYIN
CHP'li İnce'den YSK kararına tepki
CHP'li İnce'den YSK kararına tepki
AK Parti MYK olağanüstü toplanıyor
AK Parti MYK olağanüstü toplanıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi
YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi
Herkesin gözü önünde otomobilin camını patlatıp hırsızlık yaptılar
Herkesin gözü önünde otomobilin camını patlatıp hırsızlık yaptılar
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
6 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
6 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!
Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Diyanet 2019 fitre miktarı ne kadar fitre kimlere verilir?
Otomobiliyle köpeğe çarptı sonra ise bakın ne yaptı
Otomobiliyle köpeğe çarptı sonra ise bakın ne yaptı
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?
Adetli kadınlar Ramazan'da hangi ibadetleri yapabilir?