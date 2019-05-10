Çiftlik Bank sanıkları için rekor hapis talebi

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Çiftlik Bank davasında savcı 18 örgüt yöneticisi için rekor ceza talep etti. Bu arada örgütün bir numarası olarak bilinen Mehmet Aydın'ın kendisine en yakın kişileri bile dolandırdığı ortaya çıktı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada, 24 sanığın savunması alındı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11'i tutuklu 24 sanık ile avukatları katılırken savcılık, 18 örgüt yöneticisi için rekor ceza talep etti.

Tutuklu sanıklardan Cudi Cumhur Yurdakul, bilgisayar yazılım uzmanı olduğunu belirterek, şirkette yazılım geliştirici olarak çalıştığını ve kimseden para almadığını ileri sürdü. Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın'ın kişisel harcamalarından rahatsız olduğunu ve bunları söylediğini anlatan Yurdakul, Çiftlik Bank'a ait yazılımı oluşturan kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

Tutuklu sanık Koray Hasgül de Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde öğrenciyken 2017 yılının Haziran ayında Çiftlikbank'ta çalışan bir arkadaşının önerisi üzerine Ataşehir'deki iş yerinde müşteri hizmetleri görevlisi olarak çalışmaya başladığını anlatarak, "Ben kimseyi dolandırmadım, internet sitesine veya diğer sitelere oyuna katılma konusunda ilan vermedim. Kimseyi oyuna katılmaları için ikna etmedim. 9 aydır tutukluyum. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen tutuklu sanık Düzgün Genç ise 2017 yılında Çiftlik Bank'taki işine tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul'un referansı ile yardımcısı olarak başladığını ifade ederek, "Ben söz konusu oluşuma para yatırarak katılmadım. Kimseye katılması konusunda tavsiyem ve önerim olmadı. Bu nedenle atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mehmet Aydın'ın abisi çiftlikten hayvan çalmış

Davanın tutuklu sanıklarından Umeyr Karakoç, örgüt yöneticisi olduğu iddialarını kabul etmedi. Çiftlik Bank'ın İnegöl'de bulunan çiftliğinde 15-20 gün müdürlük yaptığını söyleyen Karakoç, bu sürede Mahmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın çiftlikten hayvan çaldığını tespit ettiğini söyleyerek örgütte herhangi bir yöneticiliğinin bulunmadığını ifade etti.

Mehmet Aydın yakın korumasını da dolandırmış

Sanık Cafer Çolak ise Çiftlik Bank'ta 2017 yılında 3 bin lira maaşla çalışmaya başladığını belirterek, "Çalışmaya başladıktan 3 ay sonra Mehmet Aydın'ın yakın koruması olarak çalıştım. Ben 2017 yılı içerisinde toplam 160 bin lira para yatırdım. Bu parayı borç almıştım. Yatırdığım paradan 130 bin lirasını geri alabildim. 30 bin liram hala Çiftlik Bank olarak bilinen kuruluştadır, alabilmiş değilim. Bu yüzden Mehmet Aydın'dan ben de şikayetçiyim." diye konuştu.

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Sanık avukatları da dosyada tutuklu bulunan müvekkilleri hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Tahliye taleplerine ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Harun Veli Koçali, sanıklar Hakkı Cangül, Faruk Cangül ve Düzgün Genç'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliye edilmelerini, 8 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 11 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

Sanıklara rekor hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.