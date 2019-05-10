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Bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Adana'da, polis ekipleri, şüphelendiği panelvan aracın içinde satışa hazır halde 450 kilogram bozulmuş horoz eti ele geçirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Seyhan ilçesi Meydan Caddesi üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorlu ekipler, şüphelendikleri Suriye uyruklu Muhammet El Mohommed yönetimindeki panelvan aracı durdurdu. Polis ekipleri araçta arama yaparken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Aramada araç içinde poşetlenmiş halde satışa hazırlandığı iddia edilen 450 kilogram bozuk olduğu belirlenen horoz eti ele geçirildi. Etler imha edilirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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