DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan YSK'ya tepki İstanbul adayı kararı ertelendi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yenilenen İstanbul seçiminde adaylarının seçime katılıp katılmayacağına ilişkin "Seçime katılmayı yetkili kurullarımızla tartışacağız" dedi.

Aksakal, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili, "Aynı adaylarla ve aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecek. Burada yapılacak tek hareket var o da hangi partiler yeniden seçime katılma kararı verecek. Bunu biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız" dedi.

YSK'ya eleştiri

DSP Lideri Önder Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı öncesi de bazı hatalı karar ve görüşler uygulamaya geçirdiğini öne sürdü.

Aksakal, parti olarak 24 Haziran seçimlerine katılamadıklarını söyleyerek, "Yine kanunsuz bir kararla DSP seçimlere sokulmamıştı. Ve bugün geldiğimiz noktada artık Türkiye bir tercih noktasına doğru sürükleniyor görüntüsü var. Bu iyi bir gidişat değil, bundan endişeliyiz" diye konuştu.

''Alıştırma girişimidir''

YSK kararlarının kesin olduğunu hatırlatan Aksakal, "Kararları başka bir mercide yargılanamıyor, sorgulanamıyor. İstanbul seçimlerine katılmış olan adayların içerisinde en çok oyu almış iki adayı yeniden seçime sokup, toplumu A partisi mi B partisi mi noktasında alıştırma girişimidir bu. YSK'nın bu kararı doğru bir karar değil. Türkiye'ye ciddi zararlar verir" dedi.