HABER /  SPOR

Neymar'ın cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Neymar'ın cezası belli oldu

Fransa Futbol Federasyonu, kupa finalinden sonra taraftara yumruk atan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'a 3 maç men cezası verdi.

Fransa Kupası final maçının ardından bir taraftara yumruk atan Paris Saint-Germainli (PSG) yıldız futbolcu Neymar'a 3 maç men cezası verildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rennes'le geçen ay oynanan kupa finalinin ardından bir taraftarla gerginlik yaşayan ve taraftara fiziksel saldırıda bulunan PSG'li yıldız oyuncuya 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Neymar'ın cezası, pazartesi günü yürürlüğe girecek. PSG'nin yarın Angers ile yapacağı lig maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak 27 yaşındaki oyuncu, ligin son iki haftasında Dijon ve Reims karşısında ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

Maçın ardından kupa töreni öncesinde Rennesli bir taraftarla tartışma yaşayan Neymar, taraftara yumruk atmıştı. Olay, başka bir seyircinin yaşananları cep telefonuyla görüntülemesinin ardından ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal'ın Süper Lig'den istediği 3 isim
Ersun Yanal'ın Süper Lig'den istediği 3 isim
Yaya Toure noktayı koydu
Yaya Toure noktayı koydu
İmamoğlu'ndan İBB'ye: 24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız
İmamoğlu'ndan İBB'ye: 24 Haziran'da döndüğümüzde gereğini yapacağız
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu
Yazsa roman olur! Ahdetti işten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
Yazsa roman olur! Ahdetti işten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Orucu bu şekilde tutarsanız faydalı! İftardan sonra saat başı su için
Orucu bu şekilde tutarsanız faydalı! İftardan sonra saat başı su için
Antalya iftar vakti akşam ezanı ne zaman Diyanet imsakiyesi
Antalya iftar vakti akşam ezanı ne zaman Diyanet imsakiyesi
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Kılıçla hutbe geleneği Eski Cami'de devam ediyor
Kılıçla hutbe geleneği Eski Cami'de devam ediyor
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Balıkesir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Balıkesir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Yorumlar