Ersun Yanal'ın Süper Lig'den istediği 3 isim

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç, Antalyaspor'dan Nazım Sangare ve Galatasaray'dan Sinan Gümüş'le ilgilendiği iddia edildi.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yoğun mesai sürüyor. Habertürk'te yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüp yeni sezon öncesi Süper Lig'den üç oyuncuyu gündemine aldı. İddiaya göre Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç, Antalyaspor'dan Nazım Sangare ve Galatasaray'dan Sinan Gümüş'le ilgileniyor.

Vedat Muriç konusunda ısrarcı

Gol yollarındaki problemi yeni sezonda takviye yaparak çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 14 gol ve 7 asistle oynayan Vedat Muriç konusunda ısrarcı. Kosovalı futbolcunun da sarı-lacivertlilere gitmeye sıcak baktığı öne sürülürken Fenerbahçe golcü oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamak istiyor.

Nazım Sangare için kulübüyle temasa geçilecek

Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren sağ bek Nazım Sangare'yle de ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe tıpkı Vedat Muriç gibi Nazım Sangare için de oyuncunun kulübüyle temasa geçerek uygun bir bedel karşılığında mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Antalyaspor'a 250 bin Euro karşılığında Osnabrück'ten transfer olan Sangare'nin kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Son hedef Sinan Gümüş

Sarı-lacivertli kulübün hedefindeki son isim ise Galatasaray'dan Sinan Gümüş... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz sarı-kırmızılı ekiple masaya oturmayan Sinan Gümüş'le ilgilenen Fenerbahçe'de özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bonservissiz olması sebebiyle oyuncuyu ısrarla istediği ileri sürüldü. Sinan Gümüş'ün adı bir süredir İtalyan ekibi Genoa'yla da anılıyor.