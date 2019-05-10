HABER /  POLİTİKA

Erman Toroğlu'ndan İmamoğlu'na destek isteyen Kozak'a sert eleştiri!

Erman Toroğlu'ndan İmamoğlu'na destek isteyen Kozak'a sert eleştiri!

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kim kazanacak" başlıklı yeni yazısında Galatasaray Divan Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu'na destek isteyen Hayri Kozak'ı eleştirdi.

"Hayri Kozak Galatasaray Divan'da bir konuşma yapıyor... Hepimizin bir siyasi görüşü vardır" ifadelerini kullanan Erman Toroğlu, "Ama bunu sivil toplum örgütleri olan kulüplerde özellikle yöneticilerin ve kongre üyelerinin kullanması son derece sakıncalıdır" dedi.

"Sizce hangisi?"

"Hayri Kozak bu konuşmayı içinden gelerek tesadüfen mi yaptı yoksa başarılı giden Galatasaray takımının yollarına dinamit mi döşemeye kalktı" diyen Toroğlu, "Sizce hangisi?" diye sordu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bolu'da kadın öğretmenin minik öğrencisini dövdüğü anlar kamerada
Bolu'da kadın öğretmenin minik öğrencisini dövdüğü anlar kamerada
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!
Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye seçim uyarıları kolay geçmeyecek
Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye seçim uyarıları kolay geçmeyecek
Nihat Hatipoğlu açıkladı: En önemli şey...
Nihat Hatipoğlu açıkladı: En önemli şey...
Binali Yıldırım'dan sanatçılarla ilgili yorum: Taraf tutmak kariyerine fayda sağlamaz
Binali Yıldırım'dan sanatçılarla ilgili yorum: Taraf tutmak kariyerine fayda sağlamaz
ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile fikir birliğine varamadık'
ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile fikir birliğine varamadık'
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Sivas iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Tekirdağ iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftara kaç dakika kaldı?
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Konya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Konya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı
Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Eskişehir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Eskişehir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Bursa iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Bursa iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Yorumlar