Erman Toroğlu'ndan İmamoğlu'na destek isteyen Kozak'a sert eleştiri!

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kim kazanacak" başlıklı yeni yazısında Galatasaray Divan Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu'na destek isteyen Hayri Kozak'ı eleştirdi.

"Hayri Kozak Galatasaray Divan'da bir konuşma yapıyor... Hepimizin bir siyasi görüşü vardır" ifadelerini kullanan Erman Toroğlu, "Ama bunu sivil toplum örgütleri olan kulüplerde özellikle yöneticilerin ve kongre üyelerinin kullanması son derece sakıncalıdır" dedi.

"Sizce hangisi?"

"Hayri Kozak bu konuşmayı içinden gelerek tesadüfen mi yaptı yoksa başarılı giden Galatasaray takımının yollarına dinamit mi döşemeye kalktı" diyen Toroğlu, "Sizce hangisi?" diye sordu.