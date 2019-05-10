Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.

Temeli 6 yıl önce atılan ve 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı, cuma namazının ardından törenle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami ve külliyenin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Camilerimiz, şehirlere kimlik, kişilik ve kararkter kazandıran yapılardır

Bu eserin Ankaramıza kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Başkanlığımıza ve önceki başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ'ye teşekkür ediyorum.

Camilerimiz birer ibadethane olmasının ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, ismiyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Camilerimiz, şehirlere kimlik, kişilik ve kararkter kazandıran yapılardır. İstanbul'u Sultanahmetsiz, Süleymaniyesiz, Bursa'yı Ulucamisiz, Edirne'yi Selimiyesiz düşünemeyiz. Ankaralı hemşerilerimiz yanı sıra vatandaşlarımız da buraları ziyaret ediyor.

Büyük Çamlıca Camisi de İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldi

Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında toplayabiliyor. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini taşıyan bu külliyenin de Ankaramıza damgasına vuracağına inanıyorum.

Gençlerimizi camilere alıştırmalıyız

Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir. Hakkın karşısında eşitlediğimiz mukaddes mekanlardır. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur.

Geçmişte olduğu gibi cami merkezli bir hayatı özendirmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya kulak verip gençlerimizi camilere alıştırmalıyız."

Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent'te 125 bin metrekarelik alanda inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip. Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlanan ve başkentin sembol mekanlarından biri olmaya aday cami ve külliye hem ibadet hem de yaşam ve kültür alanı olarak hizmet verecek.

Kocatepe ve Melike Hatun'dan sonra, kapalı alan itibarıyla Ankara'daki üçüncü büyük ibadethane olma özelliği taşıyan, iki katlı inşa edilip alt katı çinilerle kaplanan caminin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kubbesinin yüksekliği 35 metre, çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alıyor.

Ayrıca, kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.

Kütüphanede 7 bin dini eser yer alacak

Cami ve külliyenin açılmasının ardından yaklaşık 7 bin dini eserin bulunduğu kütüphane de vatandaşların kullanımına sunuldu.

Külliye alanında, Kuzeykent'in bulunduğu vadiye bakan hasbahçe, çay-kahve köşkü ve Osmanlı-Türk mutfağı bölümleri ile süs havuzu ve vatandaşların dinlenebilmesi için çok sayıda bölüme yer veriliyor.

Projede katlar arası ulaşımın asansör ve yürüyen merdivenlerle sağlandığı bin 200 araçlık 5 katlı kapalı otopark da bulunuyor.

5 bin kişilik kongre merkezi

Caminin kapalı, yarı açık ve açık alanlarının tamamı ibadete açıldığında 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Külliye alanında inşa edilen, uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki 5 bin kişilik kongre merkezi, Türkiye'de tek salonda en fazla katılımcının ağırlanabileceği mekan olma özelliğini taşıyacak.

Ayrıca külliye alanında, Irak'ın Samarra kentindeki Samarra Camisi'nin minaresinden esinlenilerek yapılan "Seyir Kulesi" de bulunuyor.