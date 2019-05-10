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Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Büyük Çamlıca Camii, Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu taştı. Yağmura rağmen vatandaşlar camiye akın ederek, burası nasıl dolacak diyen kişiye göndermede bulundular.

Açılışı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyük Çamlıca Camii, Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu taştı. Camiye vatandaşların araçlarla gelmesi sebebiyle araçlarıyla trafikte uzun kuyruklar oluştu. Birçok vatandaş, yağmura rağmen Ramazan’ın ilk cuma namazını kılmak için camiye geldi. Vatandaşlar, namazlarını kılmadan önce caminin fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.

Cami cemaatinden bir vatandaş ise, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na göndermede bulunarak, ”Camiyi çok güzel buluyorum, yapanlardan Allah razı olsun. Emeği geçenlerden, çalışanlardan. O ‘Burası nasıl dolacak’ diyen kişiyi bekleriz, inşallah gelsin bir cuma namazı kılsın burada. Nasıl dolacağını bir görsün” dedi.

Öte yandan, Ramazan’ın ilk cumasında dolup taşan Büyük Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.

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