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Nihat Hatipoğlu açıkladı: En önemli şey...

Nihat Hatipoğlu açıkladı: En önemli şey...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde konuşarak, "En önemli şey ahlaktır. Çünkü terazide en ağır basacak şey ahlaktır" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 24 yıldır geleneksel hale getirilen gönül sofralarının 2’ncisi Göztepe Mahallesi’nde kuruldu. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı vatandaşlara iftar sofrasında eşlik etti. 

İftarını yapan Bağcılarlılar, Ramazan Etkinliklerine katılmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na akın etti. Çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisi ve yarışmalarla doyasıya eğlenirken, büyükler de stantları gezerek alışveriş yaptı.

Teravih namazının ardından televizyon programcısı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu alanda kurulan sahneye çıkarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Riyadan, gösterişten uzak durmak lazım

‘Ramazan Bereketi ve İslam Kardeşliği’ konulu konferansta konuşma yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Biz yıllardır hocalar olarak, 'Namaz kılın, oruç tutun, zekât verin, hacca gidin, bol bol sadaka verin' dedik. İyi ettik, yanlış yapmadık ama bu ibadetlerin sağlaması gereken şeyi söylemedik, ihmal ettik. En önemli şey ahlaktır. Çünkü terazide en ağır basacak şey ahlaktır. Ahlakın olması için de kibir olmayacak, 'dağları ben yarattım' olmayacak. Bazen insan bir makama veya mevkiye geliyor ötekileri görmüyor. Oysa o makamı veren Allah, alacak olan da Allah’tır. Riyadan, gösterişten uzak durmak lazım. İnsanları hor görmemek lazım. İnsan bu duygular içinde olmazsa makamı da mevkisi de hayatı da ahireti de bela olur. Bize örnek olarak Hz. Muhammed yeter” dedi.

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