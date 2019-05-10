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Ramazanın ilk Cuma namazında cemaat camilere sığmadı

Ramazanın ilk Cuma namazında cemaat camilere sığmadı

Kilis’te, Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Kilis’te, Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.
Kilis Kent merkezinde bulunan camiler tıklım tıklım dolarken, çok vatandaş namazı caminin avlusunda kıldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazına akın eden Kilisliler, cami içlerinde yer olmayınca güneşe aldırmayarak, cami avlusuna serilen hasır ve halıların üzerinde namaz kıldı.
Cuma günü olması nedeniyle türbelerde de yoğunluk yaşandı.

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