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Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası!

Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası!

Belçika'da "harem-selamlık otobüs" talebi ile tartışma yaratmıştı. İslam Partisi lideri Redouane Ahrouch, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Emmanuelle Praet ile "kadın olduğu gerekçesiyle" konuşmayı reddettiği için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Brüksel Mahkemesi, hapis cezasına gerekçe olarak, İslam Partisi lideri Ahrouch'un, kadınlara yönelik "ayrımcılık suçu işlediğini" açıkladı.

Belçika'da 2012 yılında kurulan ve bu ülkede "yüzde 100 İslam devleti hedefleyen" partinin lideri Ahrouch, 22 Nisan 2018'de RTL-TVI kanalında yayınlanan bir programa çağrıldı.

Ahrouch, program öncesi bir kadın makyöz tarafından kendisine yayın için makyaj yapılmasına izin vermedi.

İslam Partisi lideri, program sırasında da gazeteci Emmanuelle Praet'le "kadın olduğu için" konuşmayı reddetti.

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