MHP İstanbul'a çıkarma yapacak! 80 ilden gelecekler

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 21-27 Haziran'da 80 ilden MHP'li hukukçuların İstanbul'da hazır bulunacağını açıkladı.

YSK'nın İstanbul kararı sonrası CHP'li Bekaroğlu, her sandıkta 10 müşahit olacağını duyururken; MHP'den de karşı hamle geldi. YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı almasının ardından partiler çalışmalarına başladı.

"1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak"

Sandıkta herhangi bir sorun yaşanmaması için partiler harekete geçerken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 'Daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, 2-3 gözlemcimiz, müşahidimiz vardı. Şimdi yine 1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak' dedi.

"İstanbul'da hazır olacaklar"

CHP'nin bu kararının ardından bir açıklama da MHP'den geldi. Feti Yıldız, Twitter'dan yaptığı açıklamada "80 ilimizde görev yapan tüm Ülkücü-Milliyetçi hukukçu arkadaşlarımız 21-27 Haziran tarihinde İstanbul’da hazır olacaktır" dedi.