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"Bu 20 liranın 5 lirası sahte" videosu paylaşım rekoru kırıyor

"Bu 20 liranın 5 lirası sahte" videosu paylaşım rekoru kırıyor

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararına sosyal medyada viral olan "Bu 20 liranın 5 lirası sahte" videosuyla tepki gösteriliyor.

YSK'nın İstanbul büyükşehir seçimlerini iptal etmesine dair eleştiriler sürüyor.

Mizah videosu paylaşım rekorları kırıyor

Karar hakkında sosyal medyada yayınlanan bir mizah videosu paylaşım rekorları kırıyor. 

"Bunun 5 lirası sahte" videosu viral oldu

Paylaşılan videoya göre eline 20 lirayı alarak inceleyen bir kişi "Bunun 5 lirası sahte" diyerek parayı iade ediyor. 

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