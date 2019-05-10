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Barcelona'da Luis Suarez şoku!

Anadolu Ajansı
Barcelona'da Luis Suarez şoku!

Barcelona Kulübü, sağ dizinden ameliyat edilen Luis Suarez'in 4 ila 6 hafta oynayamayacağını duyurdu.

İspanyol ekip Barcelona'nın, sağ dizinden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in 4 ila 6 hafta oynayamayacağı bildirildi. 

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiği, sahalara dönme süresinin 4 ila 6 hafta olduğu belirtildi. 

Suarez'in sakatlığından dolayı sezonun son iki maçında ve 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı oynanacak Kral Kupası Finali'nde forma giymeyeceği kesinleşti.

Barcelonalı futbolcunun, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Amerika Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın formasını giymesi de beklenmiyor.

Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm maçlarda toplam 25 gol attı.

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