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Çobanların ilkbahardaki zorlu mesaisi

Çobanların ilkbahardaki zorlu mesaisi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kışın ahırlarda beslenen koyunların ilkbaharda meralara sürülmesiyle çobanların zorlu mesaisi başladı.

Kış mevsimin çetin geçtiği Ovacık ilçesinde, soğuk kış günlerinde ot, saman ve arpayla ahırlarda bakılan koyunlar, ilkbaharda havaların ısınması ve otlakların yeşermesiyle meralara sürüldü.

Zorlu doğa koşullarına aldırış etmiyorlar

Küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 23 bin olduğu Ovacık'ta, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeyen çobanlar, hayvanların bakımını özenle yapıyor. Aile bütçelerine katkı sunmak için çevre il ve ilçelerden Ovacık'a gelerek çobanlık yapanlar, zaman zaman etkisini artıran soğuk ve yağmurlu havaya rağmen hayvanlara yılmadan bakıyor. Ekmek parası kazanabilmek için uzun süre ailelerinden uzakta yaşam süren çobanlar, günün erken saatlerinde koyunları ağıllardan dışarı çıkararak meraların yolunu tutuyor. Gün boyu koyunlarla ilgilenen çobanlar, güneşin batışıyla geri getirdikleri koyunları kuzularıyla buluşturuyor ve sağımlarını yapıyor.

Maaşları 2 bin ila 6 bin arasında değişiyor

Bahar aylarında köylerde otlattıkları sürüleri, yaz mevsimiyle Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerine çıkaracak çobanlar, aylık 2 bin ila 6 bin lira maaş alıyor.

Havuzlu köyünde çobanlık yapan Diyarbakırlı 15 yaşındaki  Muhammet İnci,  İlçede yaklaşık 4 yıldır yaşadığını belirten İnci, "Yaz kış demeden çalışıyorum. Çoban parasıyla ailemi geçindiriyorum. Kuzuları annelerine emzirtiyorum. Koyunları meraya çıkarıyorum. İlkbaharında yağmur çok yağıyor. Koyunları meralarda otlatmak zor oluyor. Bazen de yıldırım ve şimşekler çok çakıyor. Yaza doğruda koyunları yaylalara çıkıyoruz, gece otlatıyoruz." dedi.

İlkbaharda daha zorlu ve yorucu

Çoban Rahman Nail de mesleğinin zor olduğunu ve ailesinden uzakta bulunmaktan dolayı üzüntü yaşadığını anlatarak "İlkbaharla zorlu ve yorucu işimiz başladı. Koyunları dağlarda tepelerde otlatıyoruz. Yağmur yağıyor, ıslandığımız zamanlar oluyor. İşimiz gerçekten çok zor. Ailemi sürekli göremiyorum." diye konuştu.

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