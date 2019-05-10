Dolar 6.20'yi görmüştü bugün yine şaşırttı! Uzmandan altın, dolar kehaneti

Dolar kuru dün 6.25 üzerini görmesinin ardından Merkez Bankası'nın iki hamlesiyle duruldu. Dolar gün içide anlık 6.12'den işlem görüyor. Ancak uzmanlar dolar ve altın için yine artış öngörüyor.

Repo ihalesi yerine gecelik faize dönerek 150 baz puan örtülü faiz artışı yapan TCMB, ikinci hamlesiyle zorunlu karşılıkları yüzde 30'a indirdi fakat fiyatlamada etki sınırlı oldu.

6.05'e kadar sert düştü

Dolar/TL, işlemlerin sığ olduğu spot piyasada sahur vakti bankalar arası işlemlerde gelen satışla 6.05'e kadar sert düştü. Sabah saatlerinde yeniden yukarı yönlü harekete başlayan dolar kuru 10 Mayıs'ta 6.10 üzerinde.

İşte son durum:

Dolar daha da artar mı? Altın ne olur?

AA Finans Analisti İslam Memiş, doların artabileceğini söyledi. Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı tedbirlerle dolar kurunun gerilediğini ifade eden Memiş "Ancak yükselişin devam edebileceğini öngörüyoruz. Bu durumda altının gram fiyatının da oynaklık gösterebilir, bugün altının ons fiyatının 1.280-1.288 dolar bandında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Memiş, teknik açıdan gram altında 247 liranın destek, 258 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatları

Dün dolar kurundan bulduğu destekle haftanın en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 primle 255,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 252,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.706 liradan satılıyor.

Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,90 değer kazancıyla 89.480,41 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 794,53 puan ve yüzde 0,90 artışla 89.480,41 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile orman, kağıt, basım oldu.