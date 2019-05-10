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Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali

Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali

ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Kulübü öğrencileri, Tuz Gölü'nde dilek feneri festivali düzenledi.

Dilek Feneri Festivalinin öncülüğünü yapan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Baki Kirik amaçlarının; “Dünya çapında Tuz Gölü’nü tanıtmak olduğunu, öğrencilerin sınavlardan önce stres atma fırsatı bulduklarını ve mezun olan öğrencilere hoş bir seda bırakmak olduğunu” belirtti.


Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencileri, halay çekerek çıplak ayakla Tuz Gölü üzerinde yürüdü. Öğrenciler, Tuz Gölü üzerinde karanlık çökünce dilek feneri uçurdu. Öğrencilerden Baki Kirik, festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyleyerek, "Amacımız, dünya çapında Tuz Gölü'nü tanıtmak, sınavlardan önce stres atma fırsatı bulmak ve mezun olan öğrencilere hoş bir seda bırakmak" dedi.

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