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Fidancılık işletmesine uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Fidancılık işletmesine uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir fidan satımı yapılan işletmeye yapılan operasyonda 42 adet saksıya dikilmiş halde 172 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde bulunan bir fidancılık işletmesinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. O.E. isimli şahsa ait fidan satışlarının yapıldığı iş yerinde bitki saksılarında kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda fidanlıkta yapılan aramalarda 42 adet saksıya dikilmiş halde 172 kök kenevir, iş yeri sahibi O.E. üzerinde yapılan aramalarda ise 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekiplerce yapılan incelemeler neticesinde iş yeriş sahibi O.E. ve olayla bağlantısının olduğu belirlenen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslardan 3’ünün işlemleri sonrasında serbest bırakıldı, 3’ünün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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