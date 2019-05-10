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Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi

Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bürokrasiyi azaltan yatırımcı dostu 6 endüstri bölgesi kuruldu" açıklaması yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "6 endüstri bölgesi 49 bin istihdam sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak"

Bakan Varank, "6 endüstri bölgesi cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak" dedi.

Yatırımcı dostu ve 49 bin istihdam

Mustafa Varank'ın cari açığı azaltacağını belirttiği paylaşımı şöyle:

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