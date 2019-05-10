Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bürokrasiyi azaltan yatırımcı dostu 6 endüstri bölgesi kuruldu" açıklaması yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "6 endüstri bölgesi 49 bin istihdam sağlayacak" ifadelerini kullandı.
"Cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak"
Bakan Varank, "6 endüstri bölgesi cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak" dedi.
Yatırımcı dostu ve 49 bin istihdam
Mustafa Varank'ın cari açığı azaltacağını belirttiği paylaşımı şöyle:
Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, bürokrasiyi azaltan, yatırımcı dostu 6 yeni Endüstri Bölgesi kuruldu.— Mustafa Varank (@varank) 10 Mayıs 2019
⚙Cari açığı 1.7 Milyar $ azaltacak
⚙49.000 istihdam sağlayacak
⚙23.1 Milyar ₺ yeni yatırım yapılacak
Hayırlı olsun🇹🇷#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/YXFty6CVtj