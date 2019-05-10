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23 Haziran İstanbul seçimleri iddiası olay oldu Avrasya Araştırma açıkladı

23 Haziran İstanbul seçimleri iddiası olay oldu Avrasya Araştırma açıkladı

23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin anketler merak konusu olurken, Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun fazladan 120 bin oy alacağını savundu.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Yol TV Ana Haber'de konuştu.

Özkiraz, şunları kaydetti: "CHP içerisinde oy vermemiş seçmenlerin tamamı ve seçime katılmayan adaylardan 50 bin kadar avantaj sağlayacak. Saadet Partisi seçime katılıyor. AKP'ye gidecek oylar Saadet'te kalacak, CHP'ye gidecek olan zaten gidecek, 50 bin oy kadar da oradan Ekrem İmamoğlu avantaj olacak. Bağımsız Türkiye Partisi aday çıkarmayacağını düşünüyorum. Oradan 20 bine yakın bir avantaj sağlayacak.

DSP aday çıkarsa bile aldığı 30 bin oyun 20 binden fazlasını alamayacak buradan avantaj sağlayacağını düşünüyorum Ekrem İmamoğlu. Tamamından fazladan alacağı oy 120 bin kadar diye düşüyorum. Asıl oy alacağı kesim yine Cumhur İttifakı'nın vicdanlı seçmenleri."

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