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Fenerbahçe'ye Diego Reyes piyangosu

Fenerbahçe'ye Diego Reyes piyangosu

Ara transfer döneminde Leganes'e kiralanan ancak İspanya'da da tutunamayan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Diego Reyes'e Tigres takımı talip oldu.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamayan ve sonrasında İspanyol ekibi Leganes'e kiralanan Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes'e talip çıktı.

Takas gündemde
Meksika basınının iddiasına göre Meksika'nın Tigres takımı Diego Reyes'i kadrosuna katmakta kararlı. Bu futbolcu için Fenerbahçe ile Zelarayan takası da gündemde. Habere göre Tigres bu transferi az bir maliyetle bitirme derdinde.

İstenmeyen adam ilan edildi
Meksika basınına göre Reyes için Fenerbahçe ve Tigres'li yöneticilerin bir araya geldiği belirtildi. Bu arada Reyes'in kiralık olarak formasını giydiği Leganes yaptığı açıklamada oyuncuyu gelecek sezon kadrolarında düşünmediklerini açıkladı. Meksikalı oyuncu İspanya'da forma giydiği maçlardaki performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı.

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