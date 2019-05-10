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Savcı Sayan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba paylaşım

Savcı Sayan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba paylaşım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi kararına yönelik eleştirilere verdiği yanıt sosyal medyada gündeme oturdu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararının ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hakim güçler İstanbul ve Kudüs'ü işgal etmek istiyor

Sayan, sosyal medya paylaşımında "İstanbul seçimini bir başkanlık seçimi olarak görmeyin.. İstanbul Kudüs’dür... Hakim güçler islamın iki başkentini işgal etmek istiyorlar. Oyun bunun üzerine kurulmuş. Seçim işin kılıfı..." ifadelerini kullandı.

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