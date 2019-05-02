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Savcı Sayan'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Savcı Sayan'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yüksek şeker hastalığı dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Savcı Sayan'ın yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Sayan'ın 1 Mayıs sabahında ofisinde yüksek şeker hastalığı dolayısı ile rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberin duyulmasının ardından ortaya atılan iddialarda, Şeker hastalığı sebebi ile uzun süren seçim ortamının etkisi ile rahatsızlanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kontrol amacı ile yoğun bakımda tutulduğu belirtilmişti. 

İnternethaber.com'un ulaştığı Savcı Sayan, sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek kalp krizi ve yoğun bakım iddialarını yalanladı. Rutin kontrol ve tedavi için hastanede bulunduğunu aktaran Sayan, endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

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