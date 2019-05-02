Şentop'tan TOBB'daki "protokol ayıbına" tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu'nda kendisini karşılamayan Rifat Hisarcıklıoğlu’na tepki gösterdi. Şentop yaşananlar için "protokol ayıbı" nitelemesinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun kendisini karşılamaması nedeniyle TOBB 75. Genel Kurulu'na katılmayan TBMM Başkanı Şentop, ''Mesele şahsım değil Meclis'in saygınlığıdır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu'na katılmak için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kapıda Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Edinilen bilgiye göre, Şentop ev sahibi olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun karşılama heyetinde yer almamasına tepki gösterdi ve Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.

Şentop, 'protokol ayıbı' olarak değerlendirdiği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı olarak davet edildiğim bir yerde, davet sahibi tarafından karşılanmam gerekir. Milleti temsil eden bir makamın devlet geleneklerine de yakışmayan bir şekilde görmezden gelinmesi kabul edilemez, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bunu öğrenmesi gerekiyor. Burada söz konusu olan şahsım değil, TBMM’nin temsil ettiği millî iradedir" ifadelerini kullandı.