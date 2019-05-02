AYM'den tutuklu gazeteciler kararı!

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet davasına ilişkin yapılan bireysel başvuruları ilişkin kararlarını verdi. Akın Atalay Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Bülent Utku'nun başvurularını reddetti.

Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Kadri Gürsel'in kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verildi

Sabuncu, Şık ve Utku'ya ret

Cumhuriyet eski İcra Kurulu Bakanı Akın Atalay, Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, eski muhabiri Ahmet Şık ve eski Vakıf Üyeleri Bülent Utku başvuruları reddedildi.

Aksoy'a 40 bin tl tazminat

Gazeteci Murat Aksoy'un da kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Aksoy'a 40 bin TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Altan, Ilıcak ve Bulaç kararı yarın

AYM gazetecilerAhmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Ali Bulaç'ın başvurularını ise yarın ele alacak.