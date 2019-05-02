TCMB'den kritik yeni swap hamlesi! 6 Mayıs'ta başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak.

TCMB swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. TL karşılığı swap işlemleri 6 Mayıs'ta başlayacak.

Bankacıların Reuters'a verdiği bilgiye göre TCMB ilgili bilgiyi bankalara yazılı olarak iletti. Bankacıların bilgiye göre işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak.

"İşlem limiti 100 ton olarak belirlendi"

Öte yandan ilgili yazıya göre işlem limiti 100 ton olarak belirlendi. Merkez Bankası konu hakkında Reuters'ın sorusuna henüz yanıt vermedi.

Swap oranı nedir?

Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır.

Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı’dır. Kısaca swap türlerine değinecek olursak;

-Para swapı işlemleri; tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktardaki para birimlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerdir.

-Faiz swapı işlemleri; gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

-Çapraz döviz swapı işlemleri; farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşarak gerekli yükümlülüğü yerine getirirler.