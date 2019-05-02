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Kılıçdaroğlu'dan, "Mansur Yavaş" ziyaretinde dikkat çeken çıkış!

Kılıçdaroğlu'dan, "Mansur Yavaş" ziyaretinde dikkat çeken çıkış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye meclisinde çoğunluğun olup olmadığının önemi yok" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

"Çoğunluğun olup olmadığının önemi yok"

Ziyaretinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Kentin pek çok sorunu ama sorunları çözen başkan kimliği ile kendisini lanse etti Ankaralılara. Belediye meclisinde çoğunluğun olup olmadığının önemi yok" diye konuştu.

"Herkes tarafından desteklenmesi lazım"

"Siz Ankara için hizmet yapıyorsunuz." diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer Ankaralıların yararına ise herkes tarafından desteklenmesi lazım. Hizmet Ankara'ya verilecektir" ifadelerini kullandı.

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