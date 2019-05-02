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Numan Kurtulmuş'tan çok çarpıcı "Rant" çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan çok çarpıcı "Rant" çıkışı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer bunları yapabilirsek şehirlerimiz dünya kentleri haline gelir" diyerek görüşlerini tek tek sıraladı.

Numan Kurtulmuş, başarılı bir yerel yönetim perspektifi için şehirlerin halkla birlikte yönetilmesi gerektiğini belirtti.

"Rant üreten değil"

Kurtulmuş, "Belediye başkanları olarak bize oy vermeyenlere de adil bir şekilde yeni şehircilik anlayışıyla hizmet etmek. Rant üreten değil, değer üreten şehirleri ortaya koymak. Bu söylediklerimin her birinin ardında en az 25 yıllık bir birikim, tecrübe vardır. Eğer bunları yapabilir, ortak hedefler çerçevesinde bir istikbale doğru yönlendirebilirsek şehirlerimiz mamur şehirler olur, dünya kentleri haline gelir" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetim platformuna dönüştü"

Kurtulmuş, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısındaki konuşmasında Türkiye'den 151 belediyenin yer aldığı, 28 ülkeden farklı belediyelerin katkı verdiği uluslararası birliğe dönüşen TDBB'nin birçok yerde önemli bir yerel yönetim platformuna dönüştüğünü vurguladı.

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