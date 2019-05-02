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Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşların kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesin’de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bugün doğu bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman ile Mardin ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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