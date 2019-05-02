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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buğday alımı ve mazot desteğine ilişkin çiftçilere müjde verdi.

Buğday alım fiyatları ve mazot desteğine ilişkin fiyatları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatları ve mazot desteğine ilişkin olarak TOBB 75’inci Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

"200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır"

Erdoğan yağışların bol olduğunu belirterek “Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 1050 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise 1400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir.  Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize 200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır." dedi.

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