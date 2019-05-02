Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi.

Venezuela'daki gelişmeleriyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, ''Darbelere, askeri müdahalelere karşıyız. Diyalog ve iş birliği yoluyla sorunlar çözülebilir.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Trump telefon görüşmesi

Erdoğan-Trump telefon görüşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. Trump'ın Türkiye'ye ziyaretinin kesin tarihi henüz belli değil."

Güvenli bölge konusu

Güvenli bölge konusuna değinen Çavuşoğlu, Tamamen her konuda mutabık değiliz. Yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz, mesafe katettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

''Amerika bu kararı gözden geçirmek durumundadır"

İran'a yaptırımlarla ilgili düşüncesini aktaran Çavuşoğlu, ''ABD'nin tek taraflı aldığı karar herkesi olumsuz etkiliyor. Amerika bu kararı gözden geçirmek durumundadır" dedi.





