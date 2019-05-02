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CHP'den çok sert "İstanbul seçimi" açıklaması!

CHP'den çok sert "İstanbul seçimi" açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay basına açıklamalarda bulundu. Altay, "Şüpheyle YSK'ya başvurulur mu? Bu tam anlamıyla bir kepazeliktir" diye konuştu.

Engin Altay, "YSK'nın seçim takvimi ilan edildi. Muhalefetin talebine göre bu takvim kesin. İktidar talepte bulununca durun bakalım. Böyle YSK olur mu?" açıklaması yaptı.

32 ayrı soruşturma

Altay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul seçimlerine ilişkin başlatılan 32 ayrı soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul seçimleri bitirilemiyorsa burada kanunsuzluk vardır"

YSK'nın Saray'ın baskısına teslim olduğunu, hakkı olmayan konularda araştırma kararı aldığını dile getiren Altay, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir haftada bitiyor, İstanbul seçimleri bitirilemiyorsa burada kanunsuzluk vardır. AKP'nin tüm iddiaları mesnetsiz ve dayanaksız iddialardır. YSK'yı kanuna uygun hareket etmeye, bu krizi sonlandırmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

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