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Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Anadolu Ajansı
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 5 Mayıs'ta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 15 derbinin sadece birini kazanabildi.

Spor Toto Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 7 derbinin birini kazanırken birinde berabere kaldı, beşini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 8 derbide ise 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Türk Telekom Stadı derbi karnesi
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 18 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken 4 kez de eşitliği bozamadı.

Sahasındaki 18 derbide rakip ağları 24 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

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