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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler 

4 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 MAYIS PAZAR:
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

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