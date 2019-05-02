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Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan: Yeni siyasi arayışlarımız var

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan: Yeni siyasi arayışlarımız var

Gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın birkaç gün önce Ankara’da bir hastanede eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’la karşılaştığını ve ikili arasında siyasi parti çalışmalarıyla ilgili geçen diyaloğu aktardı.

Önkibar, "Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Parti kuracak mısınız?" sorusuna "Arkadaşlarla konuşuyoruz" yanıtını verdi" diye yazdı.

"Cumhurbaşkanı size gel ekonomi yönetimi sende dese?"

Odatv yazarı Önkibar’ın aktardığına göre Özdağ, Babacan’a "Varsayalım; ‘Cumhurbaşkanı size gel ekonomi yönetimi sende’ dese?" sorusunu yöneltti. Babacan, "Kesinlikle kabul etmem" yanıtını verdi.

İYİ Parti'li Prof. Dr. Ümit Özdağ  Ali Babacan’la karşılaşır...

Önkibar’ın “İstanbul’da yeniden seçime istihbaratçı yorumu” başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ birkaç gün önce Ankara’da bir hastanede eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’la karşılaşır ve ikili arasında şöyle bir diyalog gelişir:

Sayın Babacan, Ahmet Davutoğlu ile beraber misiniz?

-Sayın Davutoğlu ile insani ilişkim elbette var ama siyasi beraberliğim yok.

Yani beraber parti kuracaklar iddiaları yakıştırma?

-Kesinlikle öyle!

Bunun anlamı, sizin siyasetin tamamen dışında olmanız mı?

-Hayır değil… Söylemek istediğim; Ahmet Davutoğlu Hocamla siyasette beraber hareket etmediğimdir.

Yani siyasi arayış ve çabalarınız var.

-Var… Arkadaşlarla değerlendirme ve çalışmalarımız devam ediyor.

Parti kuracak mısınız?

-Arkadaşlarla konuşuyoruz.

Peki Sayın Cumhurbaşkanı size, gel Ekonomi Bakanı ol, derse?

-Bunlar faraziye!

Varsayalım; “Gel ekonomi yönetimi sende” dese?

-Kabul etmem.

Emin misiniz?

-Kesinlikle kabul etmem!

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