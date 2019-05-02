Rize'de kaybolan iki çocuk bulundu

RİZE Fındıklı'da 4 ve 5 yaşlarındaki Barış Yıldırım ve Selim Yağız Özkan kaybolmuştu. Rize Valisi Kemal Çeber, kayıp çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını açıkladı.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kaybolmuştu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber vermişti.

Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama- kurtama çalışmaları neticesinde, Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5), ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.





Parktan yürüyerek çıkmışlar

Mobese ve iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların parktan çıkıp, önlerinde yürüyen kişiyi takip ettiklerini tespit etmişti.





Yürüyüşe çıkmışlar

Rize Valisi Kemal Çeber, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Şu ana kadar şüpheli hiçbir durum yok. İki çocukta da ruhen ve fiziken olumsuzluk bulunmuyor. Çocuklar 'Yürüyüşe çıktıklarını' söylüyor.





Aileleri sevinç gözyaşları döktü

Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolduktan 17 saat sonra ormanlık alanda sağ bulunan Selim Yağız Özkan ve Barış Yıldırım, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Durumlarının iyi olduğu belirtilen çocukların, kontrollerin ardından, sevinç gözyaşı döken ailelerine teslim edileceği belirtildi.