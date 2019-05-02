Fenerbahçe'ye İsviçreli stoper!

Fenerbahçe, Norwich forması giyen Alman asıllı İsviçreli stoper Timm Klose'nin peşinde.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takviye yapılacak bölgelerin başında savunma geliyor. Sarı-lacivertliler’de sözleşmeleri sona erecek olan Martin Skrtel ve Roman Neustadter ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sezon sonunda boşa çıkacak

Özellikle Skrtel’in yerini doldurmak için arayışta olan Fenerbahçe’de Timm Klose ismi ön plana çıktı. 1.95 m. boyundaki Alman asıllı İsviçreli stoper, Norwich forması giyiyor ve sezon sonunda boşa çıkacak.

Yanal izledi 'alınsın' dedi

Klose’yle ilgili raporları inceleyen ve oyuncuyu izleyen Ersun Yanal’ın mutlaka transfer edilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Premier Lig’e çıkmayı garantileyen Norwich’in 30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önermesi beklenmiyor.

Timm Klose'nin menajerinin aynı zamanda Frey'in de transfer işlerini yürütüyor olması Comolli'nin İsviçreli stopere Fenerbahçe forması giydirmesi zor olmayacak.