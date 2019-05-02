Abdurrahman Dilipak'tan bomba yeni parti yazısı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni parti iddialarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Gül - Davutoğlu - Babacan oluşumuna, Aksaray teşkilatında, yetkili ve görevli bulunan bazı kişilerce, şimdiden, Aksaray’daki kadroları hazırlanıyor. Bu nedenle, Aksaray’da, Ak Partiye gönül vermiş dallar birer birer kırılıyor. " ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası kurulacağı iddia edilen yeni parti oluşumuyla ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Abdullah Gül şimdilik bekleme kararı alırken, Ahmet Davutoğlu ise geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine karşı sert bir bildiri yayımladı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti içinden çıkacağı söylenen yeni oluşuma dair kulis bilgileri köşesinde paylaştı. AK Parti Aksaray ilçe teşkilatında dikkat çeken gelişmeler yaşandığına dikkat çeken yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

Aksaray’da, Ak Partiye gönül vermiş dallar birer birer kırılıyor

"İstifa eden, belde teşkilat başkanları, teşkilat yönetim üyeleri, küstürülen, dışlanan dava adamları ve tüm bunlara rağmen, şımarıklığı tavan yapmış bazı yöneticiler. Seçim çalışmalarını, partide, al külah ver takke, dostlar alışverişte görsün olarak görenler ve en tiksindiricisi de, dizilere taş çıkartan fiskoslar, dedikodular. Bütün bunların yanında, bırakın partiye kendine hayrı olmayan Polat Alemdar rolüne bürünmüş ve parti bizden sorulur havasındaki bazı zübükler.

Görünen köy kılavuz istemezmiş. Demem o ki, Ak Parti Aksaray Belediye Başkanlığı seçiminde durumu oldukça sıkıntılı. Vatandaşın nezdinde, partinin saklanamayan ciddi bir oy kaybı mevcut. Hadi daha açık ve kitabın ortasından konuşalım.

Ak Partinin 31 Mart akşamı Ankara’yı kaybetmesi durumunda, ete kemiğe bürünecek Gül - Davutoğlu - Babacan oluşumuna, Aksaray teşkilatında, yetkili ve görevli bulunan bazı kişilerce, şimdiden, Aksaray’daki kadroları hazırlanıyor. Bu nedenle, Aksaray’da, Ak Partiye gönül vermiş dallar birer birer kırılıyor. Benden söylemesi, kazanırken kaybediyoruz. Çünkü sessiz çoğunluğun feryadı duyulmayacak, görülmeyecek gibi değil. "

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı