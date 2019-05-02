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İspanyol devinden Fenerbahçe'ye dev takas teklifi

İspanyol devinden Fenerbahçe'ye dev takas teklifi

Avrupa devlerinin radarına giren Eljif Elmas'ın adı son olarak Atletico Madrid'le anılıyordu. İspanyol devinin Makedon futbolcu için Fenerbahçe'ye takas teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performans ile göz dolduran Eljif Elmas için Atletico Madrid'in de devreye girdiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberde, Makedon futbolcu için Lazio, Fiorentina, Tottenham, Sevilla'nın ardından Atletico Madrid'in de girişimde bulunacağı öne sürüldü.

Takas teklifi iddiası
Fenerbahçe'nin Eljif için 15 milyon euro istediği iddia edilirken, Atletico Madrid'in genç oyuncuya karşılık Nikola Kalinic'i sarı-lacivertlilere önerebileceği dile getirildi.

2 gol attı
19 yaşındaki Eljif'in Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 2 bin 255 dakika süre alan Eljif, 2 gol kaydetti. Genç yıldız deplasmanda Atiker Konyaspor ve Kadıköy'de Galatasaray filelerini havalandırdı.

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