Mesut Arsenal'dan ayrılıyor mu? Resmen açıkladı

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, geleceğiyle ilgili konuştu.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, teknik direktör Unai Emery ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sport'a röportaj veren Özil, "Kesinlikle Arsenal'da kalmak istiyorum. İki yıl daha sözleşmem var. Ondan sonrasını bilmiyorum ama sözleşmemin bitmesine 2 yıl daha var." dedi.

"Evet. Neden olmasın?''

Arsenal'da mutlu musun sorusuna Özil, "Evet. Neden olmasın? 30 yaşındayım ve bu kulüple hala önümde uzun bir süre var." şeklinde konuştu.

''Sakatlığım yüzünden birçok maç kaçırdım''

Emery ile aranızda problem var mı sorusuna Özil, "Hayır. Kesinlikle yok. Her zaman spekülasyon var. Burada herkes durumumuzun olumlu olduğunu biliyor. Oynayamamak sinir bozucu tabii ki. Her futbolcu oynamak istiyor. Ben de istiyorum. Sakatlığım yüzünden birçok maç kaçırdım." açıklaması yaptı.

''Her zaman 11 başlamak istersiniz''

Özil, "Ama futbol bu. Bir futbolcu olarak her zaman 11 başlamak istersiniz. Ama kararlar antrenörler verir. Önümüze bakıp ve çalışmalara devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.