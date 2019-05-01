Anadolu Efes tarih yazdı: Son 4'e Türk damgası!

Turkish Airlines Euroleague çeyrek final son mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 80-71 mağlup ederek Final Four'da Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Anadolu Efes Euroleague'de tarih yazdı, kupa tarihinde bir ilk yaşandı. Çeyrek final serisinin 5. maçında Barcelona Lassa'yı 80-71 skorla deviren ve seriyi 3-2 kazanan temsilcisimiz 18 yıl aradan sonra Final-Four'a kaldı. Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe Beko oldu ve finalde bir Türk takımının olması kesinleşti.

İlk çeyreği 28-23 geride kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte toparlandı ve devreye 47-42 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de etkili olan Anadolu Efes, final periyoduna 61-57 önde girdi. Son çeyrekte seyircinin de desteğiyle bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, zorlu maçtan 80-71 galip ayrılmayı başardı.

Final Four'da rakip Fenerbahçe

Anadolu Efes, Final Four ilk maçında diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Final Four'da yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four organizasyonu 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleşecek. Final-Four'un diğer ayağında ise Real Madrid ve CSKA Moskova kozlarını paylaşacak.