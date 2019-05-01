HABER /  DÜNYA

İngiltere Savunma Bakanı görevinden alındı

İngiltere Savunma Bakanı görevinden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevinden alındı. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırılması soruşturması neticesinde görevinden alındığı bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Savunma Bakanı Wiliamson'a yazdığı mektupta, "Büyük bir üzüntüyle size artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un İngiltere Savunma Bakanlığı görevine atandığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli Huawei şirketinin 5G ağının geliştirilmesi konusunda alabileceği role ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sadece bu konuda nihai kararın bahar sonunda verilmesinin planladığı bilgisi paylaşılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den 'İstanbul' duyurusu
AK Parti'den 'İstanbul' duyurusu
Vladimir Putin internet güvenliği yasasını onayladı
Vladimir Putin internet güvenliği yasasını onayladı
İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması
İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrımcılığa dair üzücü haberler alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrımcılığa dair üzücü haberler alıyoruz
Kahramanmaraş'ya fosseptik çukuruna düşen Zeynep öldü
Kahramanmaraş'ya fosseptik çukuruna düşen Zeynep öldü
AK Parti'den CHP'ye 'PKK' tepkisi
AK Parti'den CHP'ye 'PKK' tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Adres soran kadına dehşeti yaşattı
Adres soran kadına dehşeti yaşattı
600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
Iker Casillas Porto idmanında kalp krizi geçirdi
Iker Casillas Porto idmanında kalp krizi geçirdi
Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı
Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
Ahmet Davutoğlu vazgeçirdi Bir garip intihar girişimi
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar