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Alanyaspor erteleme talebini geri çekti

Anadolu Ajansı
Alanyaspor erteleme talebini geri çekti

Alanyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapılması planlanan maçın ertelenmesi için TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çekti.

Alanyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapılması planlanan maç için yaptığı erteleme talebinden vazgeçti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Atiker Konyaspor ile 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihte oynanması için yaptığı erteleme talebinin geri çekildiği bildirildi.

Açıklamada, "Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Türkiye Futbol Federasyonuna bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir" denildi.

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